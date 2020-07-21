В Саратове разыскивают 34-летнюю Дину Усачеву. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

34-летняя женщина пропала вчера. Волонтеры сообщают, что женщина не ориентируется в пространстве и даже может нуждаться в медицинской помощи.

Рост Дины Усачевой 166 сантиметров, она худощава, со светлыми волосами и голубыми глазами.

В день пропажи женщина была одета в черную одежду: футболка и спортивные трико. Обута она была в светлые шлепанцы со стразами. При этом с собой дама носит красно-коричневую сумочку.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить об этом по номеру +7-905-385-02-65.