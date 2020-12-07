Губернатор Валерий Радаев встретился Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в Саратовской области.

В рамках встречи, организованной в честь Международного дня волонтера, состоялась церемония награждения волонтеров памятной медалью Президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

В организации акции и ее проведении значительную роль сыграли студенты СГМУ.

—Особые слова признательности – студентам медуниверситета, которые стали ядром волонтерского движения в период

пандемии, – отметил губернатор.

Всего в рамках проекта волонтерами было отработано 4,907 тысячи заявок граждан, роздано 28 тысяч продуктовых наборов. По словам руководителя штаба, студентки СГМУ Ангелины Шершневой, сегодня одно из важных

направлений деятельности – помощь учреждениям здравоохранения. Так, с 30 октября 150 волонтеров подключены к работе колл-центра для оказания медицинских консультаций. 120 студентов СГМУ имени В.И. Разумовского на постоянной основе взаимодействуют с медицинскими учреждениями области.

На основании Распоряжения Президента РФ от 11 июня 2020 г. № 153-рп «Об учреждении памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» были отмечены 152 активиста и волонтера акции из Саратовской области. Девять из них получили медаль на встрече, среди них – четыре студентки СГМУ: руководитель штаба Ангелина Шершнева, представители Совета молодежного самоуправления СГМУ Гаяна Данилян, Камила Саматова и Анастасия Шаховцева.

Валерий Радаев поздравил волонтеров, награжденных памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», поблагодарил за труд.

— Область вас ценит, дорожит вами и гордится. Мы – вместе!, – сказал губернатор.

— Пандемия коронавирусной инфекции – это новый вызов времени, который объединил многих людей. На передовой борьбы с опасным заболеванием оказались медицинские работники. Безусловно, не могли остаться в стороне и наши студенты – будущие врачи. Их помощь сегодня очень важна и востребована. Они работают в инфекционных госпиталях и на станции скорой помощи, в колл-центрах и волонтерских штабах, оказывая адресную помощь тем, кто в этом нуждается. Я искренне горжусь тем, что ядром волонтерского движения в нашем регионе являются именно студенты-медики, — отметил ректор Саратовского медицинского университета Андрей Еремин.

