Сегодня, 25 марта 2022 года, волонтеры СГТУ имени Гагарина Ю.А. доставили в Единый региональный центр по сбору гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ новую партию вещей и продуктов для жителей, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Центр организован на улице Чапаева, 68/70 в реготделении «Российского Красного Креста».

«Со всего региона люди и организации везут помощь для вынужденных переселенцев, которые находятся сейчас в Саратовской области. После этого волонтеры все сортируют по группам: предметы для детей, бытовая химия, одежда и прочее. Добровольцы из СГТУ в этом плане очень помогают. Затем мы получаем информацию от беженцев, что им требуется, и везем собранное в пункты временного размещения. Там мы передаем помощь и фиксируем это в документах. Люди очень благодарны, на сегодняшний день закрыты практически все их потребности», – рассказал председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Алексей Захаров.

В техническом университете пункт гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ был открыт 21 февраля при поддержке Министерства науки и высшего образования России. В Политех ежедневно приносят продукты с длительным сроком хранения и вещи для соотечественников из Донбасса.

«Это наш братский народ, друзья, коллеги, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Безусловно, мы, коллектив СГТУ, преподаватели и студенты не должны оставаться в стороне и обязаны оказать им всестороннюю помощь, поделиться всем необходимым. И это не только продукты, товары первой необходимости, вещи, но и знания, добрососедство и гостеприимство. Политех готов принять на обучение студентов из Донецкой и Луганской народных республик, Украины для обучения и проживания на территории нашего студенческого городка. Это касается и студентов из других государств, которые по причине всего хаоса, происходящего по вине украинского руководства, решили покинуть вузы и приехать в Россию. Мы готовы принять их на учебу. Особенно важно сейчас поддерживать нашего Президента Владимира Владимировича Путина, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны, при проведении военной специальной операции на Украине. Мы все прекрасно понимаем, насколько сейчас нужна помощь простым людям, среди которых много детей, подростков, молодых ребят и девушек, жизнь которых только начинается. Сейчас решается судьба целых поколений. Вместе, сообща, мы должны работать ради науки, знаний и дружбы между русским и украинским народами», – отметил и.о. ректора СГТУ, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ Сергей Наумов.

Ранее активные студенты университета всецело поддержали реготделение всероссийской политической партии «Единая Россия» по сбору гуманитарной помощи для соотечественников. Продукты волонтеры отвозят и в общественные приемные партии.

Студентка Физико-технического института Политеха Виктория Зильфиди – одна из волонтеров. Она рассказала, что собирает и привозит гуманитарную помощь регулярно:

«Продукты приносят не только студенты и сотрудники СГТУ, но и жители близлежащих районов. Так мы поддерживаем своих соотечественников, поддерживаем нашего Президента. Его действия всегда направленны на мир во всем мире и гарантию безопасности своих граждан. Специальная операция российской армии на Украине – это шанс для жителей Донбасса вернуться на Родину, к мирной и спокойной жизни».

Каждый желающий может принять участие в оказании помощи: вещи и продукты принимают в кабинете 625 (корпус 25 СГТУ) с 9:00 до 18:00 ч. (выходные – сб и вс). Передать можно сухое детское питание (смеси), продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы), средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, влажные салфетки, детские подгузники), полотенца, постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни), детские канцелярские принадлежности и игрушки.

Ответственный за организацию сбора гуманитарной помощи в университете – Диана Смирнова, телефон: 89626251675.