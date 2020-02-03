Поисковики отряда «Лиза Алерт — Саратов» прямо сейчас собираются на розыск потерявшегося пенсионера. Об этом пишет сообщество волонтеров в социальных сетях.

Пожилой житель Солнечного, 70-летний Геннадий Сафронов, ушел из дома вчера. 2 февраля. Пенсионер был одет в темно-зеленую куртку, бордовый свитер, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку. Рост мужчины 170 сантиметров, он нормального телосложения, стрижен наголо, глаза светло-голубые.

Геннадий Сафронов может быть дезориентирован, он страдает потерями памяти.

Штаб по розыску пенсионера организован по адресу Саратов, улица Лебедева-Кумача, 79. Штаб соберется в 20:00.

Координирует поиски инфоорг Екатерина (Амулет) +7927-150-64-74.