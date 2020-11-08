Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Саратов» формируют экипажи для организации розыска пропавшего вчера, 7 ноября, 50-летнего Юрия Маркова. Об этом сообщает группа отряда в социальных сетях.

Юрий Марков ушел из дома в селе Синенькие Саратовского района вчера. Он был одет в черную куртку, штаны цвета хаки, черные калоши и черную шапку. Рост мужчины — 170 сантиметров, он худощавого телосложения, черными волосами и карими глазами. Носит очки.

Координирует поиски инфоорг Екатерина Амулет +7-927-150-64-74.