Сегодня активист «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Драгунов подал документы для участия в предварительном голосовании в Саратовскую областную Думу.

О том, какую помощь оказывали волонтеры в Мариуполе рассказал Сергей.

«За время своего пребывания мы с командой волонтёров отправили более 100 жителей Мариуполя в Ростовскую область. Регулярно обеспечивали 10 тысяч человек продуктовыми наборами от Партии «Единая Россия». При этом немаловажной частью нашей работы стала психологическая поддержка жителей и организация досуга для детей», — поделился своими впечатлениями волонтер — молодогвардеец.

Сергей отметил, что с первого дня проведения спецоперации только партия «Единая Россия» оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса.

«Участие в предварительном голосовании расцениваю, как возможность помогать людям на региональном уровне, находить выход из трудных ситуаций. Увеличить собственные силы и возможности для поддержки людей», — отметил Драгунов.