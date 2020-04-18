Представители волонтёрского центра «Единой России», созданного по инициативе секретаря Саратовского регионального отделения партии, депутата Государственной Думы Николая Панкова, поздравили с наступающим православным праздником Пасхи представителей старшего поколения и многодетные семьи. Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые относятся к группе риска и вынуждены в связи с пандемией коронавируса находиться дома, волонтёры принесли пасхальные куличи. Представители старшего поколения с удовольствием брали и специальный выпуск газеты «Комсомольская правда», содержащий полезные советы по поводу того, как обезопасить себя от инфекции и интересно провести время дома на самоизоляции.

Только в Ленинском районе Саратова при поддержке члена первичного отделения «Городское» партии «Единая Россия», директора магазина «Ашан» Сергея Царева в волонтёрский центр для проведения акции было передано 100 пасхальных наборов. Среди прочих пасхальный кулич получил инвалид Великой Отечественной войны Александр Иванович Протасов. В 17 лет, будучи совсем молодым юношей, он ушёл добровольцем на фронт, принимал участие в Сталинградской битве. Вернувшись с войны, женился и прожил с супругой больше 50 лет. Александр Иванович поблагодарил за доставленное угощение и возможность по традиции отметить Пасху вкусным куличом.

В Заводском районе Саратова по инициативе депутата областной Думы Дмитрия Ханенко пасхальные куличи передали также малообеспеченным и многодетным семьям. Праздничному угощению обрадовались в семье Ивановых, где воспитывается 11 детей. Жанна Иванова с большой радостью приняла в дар символ православного праздника и конфеты для маленьких сладкоежек.

— Детей много, вся страна сейчас, да и мир в целом, переживает непростой период. На улицу выходим только по мере необходимости. И стараемся все-таки немножко попридержать с расходами. Эта акция – поистине очень добрая и нужная! Спасибо всем её организаторам. Это правда очень приятно! – сказала на прощание многодетная мама.