Жители Вольска сообщают о массовом нашествии пауков-ос.
Сообщения об этом появились в соцсети ВКонтакте.
Как пишут Вольчане в группе «Подслушано в Вольске», рядом со своими домами и приусадебными участками многие находят пауков, похожих по окраске на ос.
«Что за чудо? Оно не опасное?» — задаётся вопросом Михаил Лаптев, автор фото необычного членистоногого.
Знатоки фауны отвечают, что это паук-оса или аргиопа, укус которого довольно болезненный и сравним с пчелиным или осиным. Дело в том, что у осиного паука довольно сильные челюсти, и он их способен сильно вонзить под кожу.
Напомним, ранее таких пауков встретили и жители Саратова.
Фото: соцсети