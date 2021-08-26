Жители Вольска сообщают о массовом нашествии пауков-ос.

Сообщения об этом появились в соцсети ВКонтакте.

Как пишут Вольчане в группе «Подслушано в Вольске», рядом со своими домами и приусадебными участками многие находят пауков, похожих по окраске на ос.

«Что за чудо? Оно не опасное?» — задаётся вопросом Михаил Лаптев, автор фото необычного членистоногого.

Знатоки фауны отвечают, что это паук-оса или аргиопа, укус которого довольно болезненный и сравним с пчелиным или осиным. Дело в том, что у осиного паука довольно сильные челюсти, и он их способен сильно вонзить под кожу.

Напомним, ранее таких пауков встретили и жители Саратова.

Фото: соцсети