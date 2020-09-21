Вольский районный суд 6 июля 2020 года отказался смягчать наказание 37-летней жительнице Оренбургской области. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Ленинский районный суд Оренбурга приговорил ее к восьми годам лишения свободы за сбыт наркотиков и приготовление запрещенных веществ к продаже.

Установлено, что в апреле 2014 года она купила синтетические вещества для того, чтобы потом кому-то продать. Но ее задержали, поэтому попытка обогатиться не удалась.

Суд отказал ей в смягчении наказания, поскольку необходимость дальнейшего отбывания наказания не отпала, приговор оставили без изменения.