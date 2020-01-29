Вынесен приговор по трем статьям 27-летнему жителю Вольска. Об этом сообщает СУ СКР.

Вечером 15 сентября 2019 года 28-летняя женщина шла домой. На пересечении Ярославской и Волгоградской ее начала преследовать подсудимый, который схватил ее в безлюдном месте и потащил на пустырь рядом со стройплощадкой. Потерпевшая пыталась привлечь внимание прохожих криками, но не была услышана.

На пустыре мужчина надругался над своей жертвой, а затем, желая остаться безнаказанным, избил ее и задушил голыми руками. После убийства злоумышленник обчистил погибшую, забрал мобильник.

Через два дня строители обнаружили тело и сообщили в полицию.

В настоящее время суд приговорил парня к 19 годам лишения свободы особого режима, с ограничением свободы сроком 1 год.