На сегодняшней пресс-конференции в волжском следственном комитете Саратова обсудили работу самого комитета.

Отвечая на вопрос о маленьком отделе и большом прикрепленном районе его начальник Сергей Калашников ответил, что ранее он работал в Кировском отделе. Сам район был как минимум в 1,5 раз больше этого, а следователя всего 4.

— Более десяти лет я возглавлял его и только перед моим уходом появилась должность пятого следователя. Это рассчитывается вышестоящим руководством, на уровне СУ СКР РФ, — отметил он.

Правда коронавирус внес свои коррективы и в случае где раньше сотрудник мог бы выходные отлежаться дома и вернуться в строй, теперь дается больничный и человека обязательно отправляют сдавать тест на коронавирус.

С теми обьемами работы, которые есть, сотрудники справляются.