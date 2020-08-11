В четверг, 13 августа, с 8:30 до 7:30 14 августа из-за работ коммунальщиков на водопроводных сетях Волжский район Саратова останется без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

В зону отключения попали улицы: 1-я Садовая 2 и 4, Соколовая 44/62, 44/62 корпус 1, 76, 78, 87, 89, 129/141, 145/153, 155/163, Малая Горная 40/54, 61/77, Трудовой переулок 3/19, Радищева 50, 60, 64, 65, 65/2, 66, 68, 71, 72, 74, 89, Соборная 14, 67/69, 68А/145, Большая Горная 100, 116, 117/83, 123, 129А, 137, 139/141, 146, 147/153, 156/158, 157, 159, 160, 162, 163, Мясницкий овраг 4, Некрасова 65Б, Волочаевский проезд 3 и 5, Мясницкая 39, 43, 54/1, 63А, 65/71, 128, Рогожина 20, 22, 24/32, Вознесенская 21А, 31, 51, Октябрьская 63А, 71, 77, Фильтровая 1, Чернышевского 218, Малая Затонская 5, Духосошественская площадь 3, Посадского 94, Горького 70, 80.

А также музей боевой и трудовой славы, МБУ «Служба благоустройства города: Соколовая гора и сквер Первой учительницы.

Свои дома на улицах: Рогожина, Фильтровая, Фильтровая 1-я, Трудовой переулок, Мало-Соляной 1-й проезд, Мичуринский 1-й проезд, Мичурина, Малая Соляная, Малая Затонская, Чернышевского, Будочная, Красновая, Большая Горная, Соколовая, Посадского, Веселая, Глебучев овраг, Вознесенская, Октябрьская, Комсомольская, Некрасова, Мало-Соляной 4 проезд, 2-ой Рождественский тупик, 3-й Мало-Соляной проезд, Веселая, 2-й Веселый проезд, 2-й Мало-Соляной проезд, 4-й Веселый проезд, Соколовский переулок, Вознесенская, 1-й тупик Соколовый, Октябрьская, 32 Стрелковая дивизия, Малая Садовая , Некрасова , 1-й Некрасовский проезд, ул. Крестьянская, Соборная, Героев Краснодона, Коммунальный проезд, 2-й Радищевсикй проезд, проезд им. Радищева, 1-й Мясницкий проезд, Горького, Малый Садовый проезд, 1-я Садовая, Соколовая, 76, 32-стелковой дивизии 146а, 32-й Стрелковой дивизии 144а и 144, 1-й проезд Радищева, Мясницкий овраг, Волочаевский проезд, Кузнечная, Радищева, 1-й Глебучев проезд.

Холодная вода будет еле идти в квартирах на 3-м Маслениковом проезде 2, 4/12, 14, 1, Мясницкой 73, 107, 140, домах на 1-м, 2-м, 4-м Маслениковых проездах, 1-м и 2-м Мясницких тупиках, Мясницкой улице.