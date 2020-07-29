Сегодня, 29 июля, авария на изношенном водопроводе на Большой Горной улице в Саратове оставила жителей Волжского района города без воды.

— Указанный выше объект будет полностью выведен из эксплуатации, абоненты, подключенные к нему, будут переключены на резервные схемы водоснабжения. Ориентировочное время окончания работ 06:00 следующего дня, 30 июля, — уточнили в ООО «КВС».

Речь идет об улицах: 1-я Садовая, 2,4; Большая Горная, 100,116,146,156/158,160,162; Вознесенская, 51; Героев Краснодона,14; Духосошественская площадь, 3; Малая Горная, 61/77; Мясницкая, 39,43,65/71,73; Мясницкий Овраг, 4; Радищева, 72,74; Рогожина, 24/32; Соколовая, 44/62;78,87,129/141,145/153,155/163;

Трудовой переулок, 3/19;

А также частных домов в микрорайоне, ограниченным улицами Мясницкой, Горького, Большой Горной, Чернышевского, Соколовой горой. Не будет воды в МКУ «Служба благоустройства города» и ГАУК «Музей боевой славы» на Соколовой горе.

На прилагаемой схеме отображено, где также может наблюдаться снижение напора воды.

К 9:30-10:00 будет будут подвозить воду на улицы: Малая Горная,41/45 и Большая Садовая,175/183. По мере освобождения водовозки будут перемещены на другие адреса. Куда они поедут, напишут на сайте компании.