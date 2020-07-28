В четверг, 30 июля, с 6:00 до 5:00 следующего дня в Волжском районе Саратова будет отключено водоснабжение, сообщает ООО «КВС».

Холодное водоснабжение потребуется отключить для проведения профилактических работ на водопроводных коммуникациях и установки нового оборудования. Сутки без воды придется пожить жителям домов на следующих улицах: Валовая, 5, 9, 15, 27, 41/53, 61/67; Вознесенская, 5, 8; Волочаевский проезд, 5; Комсомольская, 45, 48, 52; Кузнечная, 11/21; Лермонтова, 31, 36, 39; Мичурина, 157, 169, 184, 188, 202; Московская, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54; Набережная космонавтов, 7, 8; Некрасова, 49, 49А, 51, 53, 66; Октябрьская, 43, 45, 46, 46А; Песковский переулок, 3; Рамаева, 6/12, 20; Северная, 7, 8; Соборная, 46; Соляная, 5/7, 17, 18, 32; Тулупная, 1, 2, 4, 8/194, 9, 10, 12, 14; Челюскинцев, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 24/28, 30, 40/46, 45А, 52, 54/56, 55, 58, 59, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 84, 88; Чернышевского, 180, 190/198, 211, 223/231.

Кроме того, без воды останутся и жилые дома в непосредственном управлении по улицам Валовая, Лермонтова, Челюскинцев, Троицкий Взвоз, Рамаева, Мичурина, Северная, Вознесенская, Тулупная, Московская, Соляная, Комсомольская.

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