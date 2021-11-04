Сегодня, 4 ноября, из-за коммунальной аварии ряд домов в Волжском районе Саратова остался без отопления и горячей воды.

Ограничения коснулись зданий на улице Лермонтова, Хвесина и других.

Они продлятся ориентировочно до 20:00.