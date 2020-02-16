Сегодня, 16 февраля, без воды остался ряд улиц в Волжском районе Саратова, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

В зону отключения попала улица Чернышевского 116 – 178 (четная сторона); Лермонтова (от Князевского взвоза до Первомайской), Бабушкин взвоз, Некрасова, Комсомольская, Князевский взвоз, Октябрьская, Нескучный переулок, Григорьева и Первомайская (отиЧернышевского до Набережной Космонавтов).

Ограничения продлятся до 20:00, как только будут закончены работы на коммуникациях, которые расположены на улице Лермонтова 25\2.