Сегодня, 19 декабря, без воды остался Волжский район Саратова. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Речь идет о Самойловской улице, Братьев Никитиных, 2, 4, 4А, 6, 8 с корпусами, Державинской, 5.

Ограничения продлятся ориентировочно до 16:00.

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