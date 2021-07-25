В поселке Юбилейный Волжского района Саратова отключили воду до 6:00 завтрашнего дня. Об этом сообщили в ООО «КВС».

В зону ограничений попали улицы: Братьев Никитиных, 12, 14, 16, Исаева, 9, 9А и Корсачья. Они связаны с работами на коммуникациях.