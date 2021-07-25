Домой Рубрики Новости Саратова Волжский район Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Волжский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 25.07.2021 257 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В поселке Юбилейный Волжского района Саратова отключили воду до 6:00 завтрашнего дня. Об этом сообщили в ООО «КВС». В зону ограничений попали улицы: Братьев Никитиных, 12, 14, 16, Исаева, 9, 9А и Корсачья. Они связаны с работами на коммуникациях. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина утонул в Марксе Сквер появится на месте снесенных ларьков в Мирном переулке Саратова Двухэтажный дом загорелся в Вольске ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина утонул в Марксе Новости Саратова - 25.07.2021 0 Сегодня, 25 июля, В Марксе в районе Хлебной пристани на реке Волга утонул 50-летний мужчина. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие на место водолазы областной... Сквер появится на месте снесенных ларьков в Мирном переулке Саратова 25.07.2021 Двухэтажный дом загорелся в Вольске 25.07.2021 Волжский район Саратова остался без воды 25.07.2021 Уснувший пенсионер устроил ДТП на трассе под Саратовом 25.07.2021