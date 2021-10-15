Сегодня, 15 октября, из-за проведения ремонтных работ часть Саратова останется без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

До 20:00 ограничена подача холодной воды домам 1-ого проезда Скоморохова, 17-25, и улицы Б.Долинная.