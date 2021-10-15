Домой Рубрики Новости Саратова Волжский район Саратова остался без воды до вечера РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Волжский район Саратова остался без воды до вечера По Новости Саратова - 15.10.2021 57 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 15 октября, из-за проведения ремонтных работ часть Саратова останется без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». До 20:00 ограничена подача холодной воды домам 1-ого проезда Скоморохова, 17-25, и улицы Б.Долинная. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Женщина осуждена за кражу денег из дома в Саратовской области Перепись населения: В ГУ МВД рассказали саратовцам, как отличить переписчика от мошенника Мужчина насмерть забил оскорбившего его родственников гостя в Балашове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Женщина осуждена за кражу денег из дома в Саратовской области Новости Саратова - 15.10.2021 0 Жительница Советского района Саратовской области осуждена за кражу денег из дома, сообщает пресс-служба прокуратуры. Будучи пьяной, неоднократно судимая злоумышленница пробралась через окно в дом своего... Перепись населения: В ГУ МВД рассказали саратовцам, как отличить переписчика от... 15.10.2021 Школьники смогут почувствовать себя студентами и посетить занятия у ведущих преподавателей... 15.10.2021 Мужчина насмерть забил оскорбившего его родственников гостя в Балашове 15.10.2021 Волжский район Саратова остался без воды до вечера 15.10.2021