Волжский районный суд Саратова вынес оправдательный приговор по делу Елены Салеевой и Андрея Краснова. Напомним, их обвиняли в получении взятки в крупном объеме и превышении должностных полномочий. Чиновницу оставляли под домашним арестом.

К такому решению пришел Волжский районный суд — за отсутствием состава преступления.

Напомним, бывший председатель и начальник отдела КУИ Саратова получили от Галины Черновой и Алексея Абасова 17 миллионов рублей и Lexus в качестве откупа за способствование в изменении разрешенного вида использования земли другим лицам, ее передачу в аренду и получение разрешения на строительство — благодаря служебному положению первых.

В качестве доказательства передачи денег сторона обвинения представила показания свидетелей Галины Черновой и Алексея Абасова, которые «не подтверждаются никакими иными объективными доказательствами». Они не раз меняли свои показания, противоречили себе по датам, суммам, обстоятельствам передачи взяток, источниками средств. Из их слов следует, что деньги предназначались вовсе не обвиняемым, а вышестоящим чиновникам мэрии, которых не выявило следствие.

Суд установил, что все юридически значимые действия с землей производились на основании постановлений главы администрации Саратова и к полномочиям бывших чиновников не относились и доказательств того, что они каким-либо образом способствовали принятию этих решений, обвинение не представило.