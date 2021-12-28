Волжский районный суд Саратова отказал бывшему депутату местной областной думы Сергею Курихину в иске к думе о лишении его мандата.

В пресс-службе суда корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова» подтвердили это.

Решение приняла судья Юлия Музыканкина.

Напомним, Сергей Курихин лишился мандата 24 ноября. На заседании регпарламента большинство его коллег приняли именно это решение. По причине нарушения в декларации о доходах за 2020 год. Это выявила прокуратура, что рассмотрела и подтвердила думская комиссия по доходам.