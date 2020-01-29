Завтра, 30 января, в Волжском районном суде будет рассмотрено ходатайство следователей об отстранении министра здравоохранения области Натальи Мазиной. Об этом нашему корреспонденту сообщили в пресс-службе районного суда.

В суде отметили, что сегодня, 29 января, сотрудники СУ СК РФ подали соответствующее заявление. Заседание состоится в 16:00.

Напомним, в декабре жителей города взбудоражила новость о возможной растрате минздравом 49 миллионов рублей на новое оборудование. Однако информацию о стоимости аппаратом опроверг главврач одной из больниц.

После этого ведомство объявило о готовности сотрудничать со следствием.

Желая изменить ситуацию в области медицины, руководитель отделения профсоюза «Альянс врачей» в регионе Ирина Климентова создала петицию на имя Владимира Путина с просьбой отправить главу министерства в отставку.

В ответ на это Мазина заявила, что готова встретится с Ириной для обсуждения проблем. А 17 января на Мазину завели уголовное дело за превышение полномочий.