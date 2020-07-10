Следователи завершили дело в отношении 42-летней ранее судимой за особо тяжкое преступление женщины. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Из материалов следствия известно, что 29 апреля в Лысых Горах 42-летняя женщина находилась в гостях вместе со своим 41-летним сожителем. Компания отдыхала по всем канонам — с употреблением алкогольной продукции. Внезапно между возлюбленными завязался конфликт на почве ревности. Мужчина предпочел не продолжать его и вышел из дома во двор. Но 42-летнюю женщину на эмоциях остановить было трудно, она схватила на кухне нож, выбежала во двор и вонзила нож в шею своему сожителю.

Мужчина смог оттолкнуть нападавшую, чем обезопасил себя от последующего удара. Конфликтующих разняла сестра 41-летнего мужчины и выбила нож у нападавшей.

Мужчину госпитализировали в больницу, где ему своевременно провели операцию. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи он остался жив.

Сама женщина не признала вины в содеянном, но доказательства следствия были весомыми для признания ее виновности.

В данный момент уголовное дело отправлено в суд для вынесения приговора.