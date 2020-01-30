В Саратовской области задержали вооруженную банду, воровавшую домашний скот. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

Полицейские при поддержке сотрудников СОБР И ОМОН Росгвардии организовали масштабную операцию по задержанию девяти подозреваемых одновременно в четырех районах области.

Уже установлено, что за 2019 год злоумышленники совершили десять краж крупного рогатого скота в шести районах области на общую сумму более полутора миллионов рублей.

Во время обыска у бандитов изъяли три гладкоствольных ружья, холодное оружие, травматический и пневматический пистолеты, а также украденных коров и лошадей.

Сейчас на все девять человек стали фигурантами уголовного дела о краже. Полицейские продолжают расследование для установление дополнительных эпизодов преступной деятельности.