В Вольске оперативниками уголовного розыска задержан подозреваемый в разбое.

Жертвой злоумышленника стала 78 летняя пенсионерка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Вечером вооруженный ножом и деревянной палкой подозреваемый проник в помещение частного дома, в котором проживала пенсионерка. Столкнувшись с активным сопротивлением потерпевшей, злоумышленник ударил ее палкой по голове, после чего открыто похитил находившиеся в доме деньги, около 30 тысяч рублей.

В отдел полиции был доставлен ранее неоднократно судимый 40 летний житель Вольска. Часть похищенных денег у него была изъята.

Возбуждено уголовное дело.