Саратовцы смогут выбрать объекты для благоустройства через новую онлай-платформу. Ее запускают во всех регионах России.

— Мы провели обсуждения с правительством, администрацией президента РФ, чтобы сделать единую платформу для голосования по объектам, новым территориям для благоустройства. Голосование устроено максимально просто, регистрация проходит через госуслуги, различные соцсети, также можно через иные сервисы, которые позволяют идентифицировать граждан. Ключевые преимущества платформы — доступность голосования, понятный и прозрачный выбор территории, обмен данными с существующими региональными платформами, — сказал замглавы минстроя РФ Максим Егоров.

Голосовать могут все, начиная с 14 лет. Выбор можно будет сделать с 26 апреля по 30 мая 2021. Портал должен заработать в полную силу в ближайшее время. Там же можно будет ознакомиться с объектами благоустройства. За техническую часть платформы отвечает АНО «Диалог».

— Большое внимание мы уделяем вопросу регистрации и достоверности данных, которые будут в этом приложении. Хотим избежать всех возможностей по взлому результатов. Регистрация через Госуслуги – самый надежный способ, также поддерживается регистрация через мобильный телефон. Мы предпримем все возможные меры, чтобы исключить накрутки голосов, – подчеркнул генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Отметим, в Саратове стало традицией выбирать объекты для благоустройства. Последнее рейтинговое голосование проходило 28 февраля прошлого года. Тогда работали 59 участков, которые в итоге посетили более 34 тысяч человек. После подсчетов бюллетеней выяснилось, что большая часть саратовцев выбрали набережную.