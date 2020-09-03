Полиция раскрыла кражу iPhone 6s у 11-летней девочки в Пугачеве. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

К правоохранителям обратилась ее 39-летняя мать и рассказала, что неизвестные вечером 22 июля унесли гаджет, который лежал на монументе БТР-70, находящегося в парке культуры и отдыха имени Важина В.А.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний парень, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Парень во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.