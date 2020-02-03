Ранее неоднократно судимый житель Заводского района Саратова не стеснялся грабить пенсионерок среди бела дня. Об этом сообщат пресс-служба регионального управления внутренних дел.

3 января в полицию обратилась 61-летняя женщина. Она рассказала, что у нее днем на улице Крымская вырвали из рук сумку с сотовым телефоном, 1.1 тысячи рублей, банковской картой, ключами и очками.

Было возбуждено уголовное дело, однако задержать грабителя быстро у оперативников не получилось.

Через несколько недель, 28 января, еще одна пенсионерка — 72-летняя женщина пожаловалась на то, что ее ограбили при схожих обстоятельствах. На сей раз добычей злоумышленника стали 1,3 тысячи рублей, документы, очки и простенький сотовый телефон.

2 февраля подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний житель Заводского района, ранее неоднократно судимый за кражи.