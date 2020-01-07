Неоднократно судимый мужчина подозревается в краже банковских карт и золота в Ленинском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

3 января 44-летняя саратовчанка заявила в полицию о пропаже из ее квартиры двух банковских карт и золотых украшений на сумму 30 тысяч рублей. Позже ей пришло сообщение о снятии с одной из карт неизвестным злоумышленником трех тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело и, в ходе розыскных мероприятий, оперативники задержали подозреваемого — 32-летнего мужчину. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, привлекаясь к ответственности за кражи и угон машины.

Мужчина признался в преступлении, однако снятые с карточки деньги не вернул, потому что успел их потратить в праздничные дни. Ведется следствие.