8 марта мужчина украл кассеты для бритья, угрожая продавцу, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

В полицию обратилась владелица магазина с улицы Радищева. Она рассказала, что на нее напал неизвестный мужчины, который ее ударил и украл бритвенные лезвия на сумму составляла 1,077 тысячи рублей.

Подозреваемый раньше привлекался к уголовной ответственности по статье кражи, мошенничество и побои. Возбуждено уголовное дело. Вор признался и вернул украденное. Избрана мера пресечения — подписка о невыезде.