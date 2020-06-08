Вор с двадцатилетним стажем вновь принялся за старое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Вчера, 7 июня, в полицию с заявлением о краже обратилась 36-летняя хозяйка магазина. Заявительница сообщила, что некоторое время назад из её универмага были открыто похищены продукты, сумма ущерба составила 620 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 41-летнего мужчину, неоднократно, с 1999 года привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи.

Ворованное сотрудники изъяли, по данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье грабеж.

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