Владелец строящегося коттеджа из Волжского района Саратова стал жертвой вора. Об этом сообщили в городском УМВД.

Мужчина нанял строительную бригаду, но через некоторое время все запертое в доме имущество исчезло. Стоимость похищенного оценивается в миллион и 250 тысяч рублей.

Выяснилось, что к этому причастен знакомый одного из строителей. Рабочий рассказал ему информацию о коттедже, а для мужчины не было проблем взломать входную дверь и унести все, что нужно.

Чужие вещи он продал задешево в Новоузенском районе. Возбуждено уголовное дело.