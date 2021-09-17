Вор в законе, осужденный на 10 лет тюрьмы в июне 2021 не смог оспорить приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Наказание назначено мужчине из Москвы за негласный криминальный статус «Вор в законе», который он получил, когда сидел в Балашовской тюрьме. Добившись признания своего авторитета, подсудимый назначил в колонии «смотрящих» и инициировал множество нарушений заключенными режима содержания.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Подсудимый пытался оспорить приговор, но суд оставил наказание без изменений.