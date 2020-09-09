Суд вынес решение по уголовному делу в отношении 41-летнего ранее судимого местного жителя за совершение двух краж, сообщает прокуратура по Саратовской области.

В апреле 2019 года мужчина сорвал замок с бани одного из частных домов в Аркадаке и вынес оттуда алюминиевый бак емкостью 25 литров.

Через месяц он подумал, что вынес недостаточно. Проникнув в ту же баню и сарай он похитил различные бытовые приборы: усилитель звука, насос, электрическую переноску, радиатор от автомобиля и скороварку.

65-летней владелице дома тем самым он нанес ущерб в размере пяти тысяч рублей.

Суд приговорил вора к одному году лишения свободы в колонии строгого режима.