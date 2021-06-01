Саратовский областной суд вынес приговор криминальному авторитету Сергею Асатряну, сообщает пресс-служба суда.

Мужчина является представителем воровской династии, сыном известного криминального авторитета, благодаря чему получил прозвище «Осетрина Младший». Еще с детства он решил пойти по стопам своего отца.

Сергея Асатряна «короновали» в 2008 году в одном из ресторанов Москвы. После этого он был неоднократно судим. Отбывая наказания, «Осетрина младший» продолжал выполнять возложенные на него обязательства – присваивал другим заключенным высшие криминальные статусы, распределял сферы влияния.

После принятия 1 апреля 2019 года новой уголовной статьи, подразумевающий наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии Сергей Асатрян не пожелал отказаться от своего криминального статуса, хотя в суде он свое высоко положение в криминальной среде отрицал.

Следствию удалось доказать вину «Осетрины младшего». В ходе заседания были заслушаны многочисленные свидетели его дел, исследованы так называемые «прогоны» — письменные указания к другим заключенным, а также татуировки Сергея Асатряна, говорящие о его высоком статусе.

— Из заключения криминалистической экспертизы татуировок Сергея Асатряна следует, что татуировка паука, ползущего вверх, означает, что ее носитель является профессиональным преступником, который не намерен прекращать свою преступную деятельность. Восьмиконечная звезда на брюшке паука и на коленях означают, что данное лицо занимает высшее положение в преступной иерархии. Изображение восьмиконечных звезд на коленях несет смысл «никогда не встану на колени перед кем-либо». Стоит отметить, что такие татуировки наносятся на тело только лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, — говорится в выводах криминалистической экспертизы.

Саратовский областной суд приговорил Сергей Асатряна к восьми годам лишения свободы. С учетом неотбытого наказания по приговору Никулинского районного суда Москвы «Осетрина младший» получил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии особого режима.