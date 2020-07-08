Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев озвучил свою позицию о предстоящих сегодня общественных слушаниях на тему «О повышении эффективности реализации национальных проектов и государственных программ области в сфере строительства в части поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней и повышения заработной платы сотрудников организаций, участвующих в их реализации».

— В последние годы в Саратовской области планомерно растет федеральное финансирование социально важных проектов, реализуются масштабные национальные проекты. На средства, привлеченные в регион, строятся больницы и детские сады, ремонтируются дороги и восстанавливаются памятники.

Однако порой организации, которые выигрывают тендеры на строительство, поступают не совсем честно. Отдельные компании используют «серые схемы» и практикуют порой незаконные способы, чтобы скрыться от уплаты налогов. Официальные зарплаты в организациях умышленно занижаются, к работе привлекают не тех, кто трудоустроен на предприятиях, а субподрядчиков, которые работают по упрощенной системе налогообложения. В итоге бюджет области недополучает серьезные средства, которые особенно необходимы в условиях экономического спада из-за коронавируса. Деньги уходят в карман недобросовестным предпринимателям. От этого страдают жители области.

Поэтому тема, которая поднята на депутатских слушаниях, очень актуальна. В данной сфере давно необходимо навести порядок: это будет на пользу, как честному бизнесу, так и региону в целом, — говорит депутат.