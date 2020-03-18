Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Саратовской областной Думе Андрей Воробьев подчеркнул, что строительство в историческом центре Саратова многоквартирных домов с этажностью выше изначально запланированной и нарушающей панораму города, должно быть отрегулировано с помощью правовых норм.

— Городские проблемы, в том числе проблемы обманутых дольщиков, нужно решать цивилизованным способом. Нельзя забывать об интересах жителей, об уникальности нашего города и о его историческом облике. Когда инвестор, участвующий в достройке дома проблемного ЖСК «Строитель» на улице Рамаева, заявляет о желании в самом центре города вместо изначально запланированного дома высотой в 22 метра возвести 84-метровую многоэтажку, прежде всего, у местных чиновников должны возникнуть вопросы. О какой комфортной городской среде будет идти речь, если на маленьком участке земли вырастет свечка? Как это отразится на облике Саратова? Очевидно же, что очередная высотка явно не украсила бы панораму города, – сказал Воробьев.

Депутат также добавил, что в настоящее время рассматривается возможность провести завтра в областной Думе рабочую группу по данному вопросу с участием всех заинтересованных сторон.

— Нужно разобраться, как с помощью нормативно-правового регулирования исключить возможность появления таких ситуаций впредь. Безусловно, проблема обманутых дольщиков, в том числе и по объекту ЖСК «Строитель», будет и дальше решаться. У региона уже есть успешный опыт в этом направлении. Нужно отладить все действующие механизмы, чтобы сохранить город и продолжить создавать условия для комфортного проживания в нем, – отметил парламентарий.