Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев встретился с участницами совета ветеранов Заводского района Саратова. Народный избранник поздравил их с предстоящим Международным женским днем.

— В Саратовской области есть много примеров того, как женщины проявляли героизм: на поле боя и у станков на заводах. Представительницы прекрасного пола наравне с мужчинами ковали победу, поднимали страну и проявляли отвагу и самоотверженность. Долг каждого – помнить о подвиге ветеранов! — подчеркнул парламентарий.