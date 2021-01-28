Депутаты Саратовской областной думы Андрей Воробьев и Юлия Литневская, представляющие фракцию «Единая Россия», посетили жительницу Заводского района, ветерана труда Нину Маринину. Парламентарии поздравили пенсионерку с днём рождения — ей исполнилось 94 года.

В годы Великой Отечественной войны Нина Николаевна 14-летней девочкой работала бакенщицей, защищала нефтеналивные баки. После войны трудилась на Саратовском авиационном заводе, участвовала в строительстве заводского клуба. Затем она продолжила рабочий путь учителем в школе.

— Нина Николаевна жила в разное время и при разной власти. Но, по ее словам, нынешние руководители страны — лучшие. Ветеран поддерживает президента Владимира Путина и одобряет его труд на посту национального лидера. Нина Николаевна особенно отмечает роль председателя госдумы Вячеслава Володина в развитии Саратовской области. Ветеран подчеркивает, что Володин помнит про малую родину и заботится о ее жителях.

А ещё Нина Николаевна следит за ситуацией в стране и резко осуждает попытки разобщить наш народ, ослабить нашу страну и втянуть в грязную политическую провокацию молодежь. Она уверена: те, кто такими методами, ложью и провокациями пытается урвать власть, должны нести самое суровое наказание, — заметил Воробьев.

— Я прошла и хорошее, и плохое. Обращаюсь к нашей молодежи: берегите нашу Россию, берегите наш мир. Лучше мира нигде нет, — призвала молодых людей Нина Николаевна.