В настоящее время муниципальные бюджеты могут недополучать налоги из-за отсутствия должного контроля со стороны муниципальных властей за подаваемыми сведениями в кадастр. Об этом сказал депутат Саратовской областной думы от фракции «Единой России» Андрей Воробьев, добавив, что у города и области есть значительный налоговый потенциал, который необходимо использовать для наращивания доходной части бюджета и погашения долгов.

— Важная проблема областного центра – дефицитный бюджет. Город Саратов обладает большими возможностями, которые необходимо использовать для ликвидации долга и роста доходов, о чем не раз говорил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

При этом на территории Саратова находится большое количество коммерческой недвижимости, назначение которой фактически менялось, но по документам нет. Многие торговые центры города сейчас занимают здания бывших предприятий, заводских цехов.

Назначение помещений цеха и торгового центра совершенно разное, а, следовательно – разная стоимость и налоговая база.

Налог на коммерческое имущество определяется исходя из кадастровой или рыночной стоимости помещения. Оценка зависит от вида назначения – торговля, как правило, оценивается выше производства. Если не меняется вид использования помещения, то налог сохраняется низкий при большей прибыли. Из-за этих действий некоторых предпринимателей страдает бюджет города и области, – сказал Воробьев.