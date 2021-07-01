Сегодня в Саратове депутат областной думы Андрей Воробьев провел заседание рабочей группы по передаче транзитных муниципальных дорог в региональную собственность.

Напомним, на баланс области передадут максимально загруженные магистрали райцентров, что позволит использовать средства местных бюджетов на ремонт внутренних дорог.

Сразу после заседания Андрей Воробьев поехал в Заводской район областного центра. Поводом для поездки стали многочисленные обращения заводчан в соцсети депутата.

Компанию депутату составил мэр Саратова Михаил Исаев. Жители пожаловались Воробьеву на разбитые дороги и отсутствие тротуаров на улице Омской и Южной. После осмотра дорожного покрытия, депутат убедил мэра Саратова в приоритетном подходе к ремонту указанных улиц. Михаил Исаев согласился с доводами депутата Воробьева и принял решение о ремонте этих улиц уже в этом году.

На улице Омской будет отремонтирован отрезок в один километр, проложены тротуар и снесены незаконные постройки. На улице Южной также благоустроят более километра проезжей части и пешеходных дорожек.

— Мы находимся здесь, так как жители обратились ко мне по поводу состояния этих улиц. Чтобы ускорить решение вопроса я сразу пригласил мэра. Вместе осмотрели улицу и приняли решение — дороги и тротуары будут отремонтированы в этом году. Согласитесь, когда видишь все своими глазами, картинка становится по- настоящему актуальной и правильное управленческое решение приходит быстрее, чем если бы шла бесконечная переписка горожан с мэрией. И я благодарен мэру Исаеву за оперативный подход, без формализма. А мы вместе с жителями проконтролируем, чтобы работы были проведены качественно и в срок, — рассказал Андрей Воробьев.