Сегодня в областной думе проходит рабочее совещание комитета по социальной политике, посвященное предстоящей модернизации системы здравоохранения. С основным докладом перед депутатами выступил министр здравоохранения области Олег Костин.

Он рассказал о планах ведомства по созданию межрайонных центров, в которые будут входить лечебные учреждения нескольких районов. Появится также единая диспетчерская служба скорой помощи.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев поблагодарил министра за доклад и обратил внимание на то, что необходимо максимально широко информировать граждан о том, где и как они смогут получать медицинскую помощь после запланированного объединения районных больниц.

— Планы по модернизации системы здравоохранения приведут к значительным структурным преобразованиям. Разумеется, это отразится на жителях районов. Нужно, чтобы каждый знал, куда можно обращаться за медицинской помощью. Чтобы не получилось так, что пациент придет по прежнему адресу, но не сможет получить там помощь.

Должно быть отработано взаимодействие между межрайонным центром и больницами, которые в него входят. Необходимо ясно понимать, какая больница за какой территорией будет закреплена. Минздраву необходимо обратить на это внимание. Депутаты со своей стороны готовы подключиться к этой работе и доносить до населения всю необходимую информацию, принимать пожелания и замечания. Важно, чтобы все преобразования приносили только положительные результаты – именно этого ждут люди, — прокомментировал Андрей Воробьев.