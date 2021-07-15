Сегодня депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев с мэром Михаилом Исаевым провели несколько встреч с жителями. Сначала они посетили присоединенное к Саратову село Багаевку.

Там уже завершен ремонт дорог. Сейчас рабочие занимаются благоустройством тротуаров у школы и Дома культуры.

Местные жители отметили, что за последние года поселение сильно изменилось в лучшую сторону.

— Хоть проехать спокойно можно на машинах, а не прыгая по кочкам, — засмеялась одна из жительниц.

В еще одной присоединенной территории — поселке Красный Текстильщик ремонт дорог ведется на девяти участках. До 2023 года все дороги будут отремонтированы, заявил также присутствующий на встрече глава Заводского района Максим Сиденко.

В поселке Красный Текстильщик идет ремонт дорог на улицах Горького, Молодежная, Калинина, Почтовая и Рабочая. Помимо этого в поселке ремонтируют тротуары на улицах Калинина и Рабочая.

— Я думаю, что через несколько лет вы это место совсем не узнаете. Тут будут строится новые дома и разрастется инфраструктура, — подчеркнул мэр Исаев.

Также Михаил Исаев и Андрей Воробьев проверили ход дорожных работ в Саратове. Они побывали на 7-м Динамовском проезде и на улице Лопатина гора. Это одни из самых проблемных адресов, по которым жители чаще всего обращались в приемную Воробьева.

— Нет ненужных дорог, как нет и ненужных деревень, школ, ФАПов. Если этим пользуются люди, значит это необходимо.

По Конституции России каждому гарантирована свобода передвижения. О какой свободе передвижения можно говорить, когда есть такие дороги, как, например, в поселке Воробьевка? И таких дорог у нас многие сотни километров, есть и грунтовые, и в битом кирпиче, и бесхозные, и в ухабах по пояс.

Поэтому я считаю, что реализуя инициативы по приведению в нормативное состояние всей дорожной сети Саратовской области — мы прежде всего выполняем норму нашей Конституции — возвращаем жителям возможность и свободу комфортного передвижения. Теперь, благодаря инициативам президента Владимира Путина и председателя госдумы Вячеслава Володина ресурсные возможности области значительно увеличились.

Конечно, все и сразу сделать невозможно. Поэтому мы вместе с жителями расставляем приоритеты. Надо будет восстановить абсолютно все дороги, мосты и тротуары — в этом мы абсолютно убеждены. Только так, — резюмировал Андрей Воробьев.