Жители Саратова с энтузиазмом восприняли предложение Председателя Государственной думы Вячеслава Володина по строительству южного мостового перехода через Волгу в Саратове. При грамотном подходе чиновников начало работ по проектированию не должно быть отложено на долгий срок. Такое мнение высказал депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев.

— Строительство транспортного кольца вокруг Саратова и Энгельса позволит существенно разгрузить основные дороги, что снизит транзитный поток через областной центр и город-спутник. Но это невозможно без строительства южного мостового перехода через Волгу, проект которого уже некоторое время обсуждается в профессиональном сообществе. Говоря о планах по строительству нового моста, спикер госдумы Вячеслав Володин дал понять, что у региональной власти должен был чёткий план действий по развитию Саратова и конкретно по реализации данного проекта. Но если у кого-то из чиновников до сих пор нет понимания, как «подойти к снаряду», это говорит об их степени ответственности. Новый мост через Волгу существенно разгрузит транспортную систему Саратова, его ждут жители Заводского района, которым не придется делать большой крюк через центральную часть города, чтобы поехать в Энгельс или посетить районы Левобережья. Масштабные проекты должны не пугать, а воодушевлять региональные власти, потому что они рассчитаны в первую очередь на людей, на развитие нашего города, – отметил Воробьев.

Напомним, ранее Вячеслав Володин рассказал о перспективах по строительству нового мостового перехода через Волгу в Заводском районе Саратова. По словам Володина, в планах начать проектирование нового мостового перехода уже в 2021 году. В свой очередной рабочий визит в Саратов спикер госдумы раскритиковал чиновников регионального правительства, которые считают данный проект нереализуемым, и назвал их «пораженцами».