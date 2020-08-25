Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев подчеркивает, что сегодня многие семьи хотят жить в частных домах, но не у всех есть такая возможность. Даже при выделении земельных участков порой возникают сложности с подведением необходимых коммуникаций или созданием соответствующей инфраструктуры.

— Пригороды городов Саратовской области сегодня активно развиваются. Нужно дать людям, которые этого хотят, возможность жить в своем доме. Планируется, что новый проект партии будет направлен на их поддержку. Многодетным семьям сейчас выделяют землю, но проблема в том, что построить на этой земле дом им сложно. С новыми механизмами поддержки это стало бы более реально. Прозрачные и доступные для большинства меры поддержки позволят многим семьям с детьми исполнить свою мечту. Главное, чтобы они остались не только на бумаге. Банк типовых проектов – отличная идея. Это может упростить и процесс строительства, главное – обязательно учесть мнение граждан, ведь все это делается в первую очередь для людей, а значит, должно быть им удобно и интересно, – подчеркнул Воробьев.