Сегодня в областной думе состоится заседание мандатной комиссии, один из вопросов которой будет посвящен информации комиссии Саратовской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами регионального парламента.

В частности, депутатам предстоит обсудить возможное нарушение закона о противодействии коррупции и получение нелегальных доходов представителя фракции КПРФ Николая Бондаренко.

— Никому не позволено нарушать законы Российской Федерации. Особенно депутатам, которые должны быть примером для населения. Похоже, некоторые забывают о том, что человек, выбранный народом для защиты своих интересов, должен использовать свои связи, должность и возможности для помощи населению, а не монетизировать их. Решение комиссии будет доведено до прокуратуры области. Уверен, в правоохранительных органах разберутся в ситуации и примут необходимые меры! – заявил депутат Андрей Воробьев.