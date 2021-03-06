Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев побывал в гостях у Зинаиды Ивановой – вдовы участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Николая Иванова. Парламентарий поздравил пенсионерку с предстоящим Международным женским днем, она же рассказала о жизни супруга.

Николай Иванов служил помощником командира взвода 246-го гвардейского стрелкового полка. В январе 45-го года в боях против фашистов из пулемета уничтожил несколько огневых точек, обеспечив продвижение своего подразделения. В том же году ему присвоили звание Героя СССР и вручили орден Ленина.

— Николая Семеновича нет на свете уже почти 50 лет, но память о нем жива до сих пор. Наш долг – сохранить память о ветеранах. Спасибо за ваш подвиг! — поблагодарил Воробьев ветеранов.