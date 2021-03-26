Депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев побывал с рабочим визитом в Балашове. Там парламентарий посетил фельдшера «скорой помощи», на которую напали, когда она приехала к пациенту. Как выяснилось, сейчас девушка отошла от случившегося и чувствует себя нормально.

— Разумеется, нападавший понесет заслуженное наказание. Но нам необходимо сделать все, чтобы подобное никогда не повторялось. Поэтому будем выходить с инициативой наделить медиков неприкосновенностью – как это уже реализовано в полиции.

В Саратовской области многое делается для укрепления престижа профессии медика: при поддержке председателя госдумы Вячеслава Володина серьезно выросли средние зарплаты в отрасли, в регион поступают новые машины «скорой помощи», для врачей строят комфортное служебное жилье, молодым специалистам предоставляют большие «подъемные». Нельзя, чтобы все эти усилия перечеркивались преступными действиями негодяев, которые нападают на медиков. Ответственность за подобное должна быть особенно строгой, — подчеркнул Воробьев.