Председатель Государственной думы Вячеслав Володин резко осудил точечную застройку в Саратове. Он напомнил, что несколько лет назад «свечки» появлялись на землях, которые изначально выдавались под парковки. Но в результате действий коррупционеров на участках разрешали высотное строительство.

Депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев согласился с позицией спикера госдумы и подчеркнул, что застройка города должна идти в строгом соответствии с законами.

— В сфере строительства должны быть чёткие нормы и правила, по которым будут возводить и жилые дома, и объекты соцсферы. На практике мы видим, что некоторое время назад муниципальная земля уходила под точечную застройку по незаконным схемам. В итоге городу был причинен огромный ущерб. Высотки появлялись на территориях, на которых инфраструктура не была рассчитана на такую нагрузку. Появились проблемы с коммунальными системами, на прилегающих улицах стали регулярно наблюдаться пробки. Страдали расположенные рядом дома, имеющие историческую и архитектурную ценность.

Выход появился после того, как к решению проблемы лично подключился председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Ещё в прошлом году депутаты областной думы внесли изменения в законодательство: теперь новые дома можно строить только в том случае, если есть необходимая инфраструктура. Законы в этой сфере в будущем продолжат совершенствоваться, – сказал Воробьев.