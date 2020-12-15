Депутат областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев посетил школу № 16 Саратова. Секретарь местного отделения партии проверил, как организовано питание детей в учреждении.

Директор рассказала парламентарию, что в здании расположен свой современный пищеблок, еду для учеников готовят на месте, а не привозят из цехов. Напомним, по инициативе президента России в стране все младшеклассники бесплатно получают горячее питание в школах.

Также Воробьев поднял тему зарплат учителей.

— Труд педагога должен достойно оплачиваться, чем больше нагрузка – тем больше оплата. Об этом в ходе визита в Саратов говорил председатель госдумы РФ Вячеслав Володин, — напомнил народный избранник.

Он также отметил несовершенство методики расчета зарплат в районных школах области. Речь идет не только об учителях, но и о «технических» работниках: сотрудниках пищеблоков, водителях, уборщиках.

— На проблему обращал внимание секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков. Считаю, что областной бюджет должен компенсировать 100 процентов затрат на зарплаты работников школ. Люди не должны страдать из-за того, что чиновники не смогли урегулировать какие-то вопросы, — заключил Воробьев.